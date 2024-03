Tuğlu: “Yaşlılarımıza her anlamda sahip çıkmalıyız”

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, belediye olarak yaşlılara her anlamda sahip çıktıklarının altını çizerek, yerinde bakım hizmetiyle yaşlılara hem moral verdiklerini, hem de sağlık hizmeti sunduklarını belirtti.





Tuğlu, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayarak, yaşlıların unutulmaması ve her zaman sevgi ve saygıyla yaklaşılması çağrısında bulundu.



Tuğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da toplumumuzun en değerli fertlerinden olan yaşlılarımızı onurlandırmak ve şükranlarımızı sunmak için bir araya geliyoruz. Yaşlılarımız, yaşamın her aşamasında tecrübeleri, bilgeliği ve sevgileriyle hayatımıza ışık tutan değerli varlıklardır. Yaşlılar Haftası, yaşlılarımızın toplumumuzdaki önemini hatırlamak, onların yaşam deneyimlerinden faydalanmak ve onlara olan sevgi ve saygımızı ifade etmek için bir fırsattır. Bu hafta boyunca, yaşlılarımızı unutmamak, onların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara değer vermek için elimizden geleni yapmalıyız. Yaşlılarımız, bizlere sadece geçmişin bilgeliğini değil, aynı zamanda sevgi dolu birer örnek olmayı da öğretiyorlar. Onların deneyimlerinden ve öğütlerinden yararlanarak, geleceğimizi daha güçlü bir şekilde inşa edebiliriz. Bu vesileyle, yaşlılarımıza olan sevgi ve saygımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Onların değerini bilmek, onların yanında olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak, toplumumuzun en önemli görevlerinden biridir. Yaşlılar Haftası'nı kutlarken, yaşlılarımızı unutmayalım ve onlara her zaman sevgi ve saygıyla yaklaşalım.”