Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dr. Fatma Çimen Tuğlu, mesajında belediye olarak kadın haklarını ön planda tuttuklarını ve üreten kadınları her alanda desteklerini söyledi. Tuğlu, “Kadınlar, toplumumuzun temel direği ve gücüdür” dedi.

Kadınların gösterdiği fedakarlık, dayanıklılık ve liderliğin toplumumu daha güçlü ve birlikte hareket eder bir yapıya dönüştürdüğünü kaydeden Tuğlu, “Unutmayalım ki eşitlik, sadece bir gün değil, her gün yaşamamız gereken bir değerdir. Kadınlarımızın haklarına saygı göstererek, onlara destek olarak, birlikte daha aydınlık bir geleceğe yürüyebiliriz. Bu özel gün vesilesiyle, tüm kadınlarımıza sevgi, saygı ve mutluluk dolu bir Dünya Kadınlar Günü dilerim” dedi.

