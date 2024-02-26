Tuğla fabrikasında yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor

Haspolat’ta, Gürdağ Ltd’e ait tuğla fabrikasında bu sabah çıkan yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.





Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, fabrikada bu sabah 05.40 sıralarında çıkan yangına itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri müdahale etti. Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gönyeli - Alayköy Belediyelerine ait su tankerleri de yangın yerine sevk edildi.

Fabrikanın çatısına, muhtelif iş aletlerinin bulunduğu depoya ve tuğla fırın bölümüne hasar veren yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

