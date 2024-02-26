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Tuğla fabrikasında yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor

Haspolat’ta, Gürdağ Ltd’e ait tuğla fabrikasında bu sabah çıkan yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

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Tuğla fabrikasında yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor
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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, fabrikada bu sabah 05.40 sıralarında çıkan yangına itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri müdahale etti. Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gönyeli - Alayköy Belediyelerine ait su tankerleri de yangın yerine sevk edildi.
Fabrikanın çatısına, muhtelif iş aletlerinin bulunduğu depoya ve tuğla fırın bölümüne hasar veren yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
 
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