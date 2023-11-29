TÜBİTAK ile işbirliği

KKTC üniversitelerinde görev alan akademisyenlere, TÜBİTAK’ın tüm projelerine katılma imkânı sağlandı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlıkta TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Çavuşoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, imzalanan protokol ile KKTC üniversitelerinde görev alan akademisyenlere, TÜBİTAK’ın tüm projelerine katılma imkânı sağlandığını söyledi.

Çavuşoğlu gerçekleştirilen görüşmelerde yeni kazanımlar elde ettiklerini de belirterek, KKTC’de öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerinin, TÜBİTAK’ın düzenlediği Araştırma Projeleri yarışmalarına ve Bilim Olimpiyatları programlarına katılabileceğine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Ekim ayında bir protokol imzaladıklarını ve bu protokolün KKTC'deki üniversitelerin ve akademisyenlerin TÜBİTAK havuzu içerisinde bulunan projelere dahil edilmesini kapsadığını söyledi.

Çavuşoğlu, projelerin ödüllendirilmesi noktasında KEİ ofisinin başlangıç bütçesi olarak 20 Milyon TL’lik bir bütçe ayırdığını kaydederek, “Akademisyenlerimizin, üretecekleri projelerle birlikte ülkemizin ve üniversitelerimiz tanıtılmasına büyük bir tesir edeceğini düşünüyorum.” dedi.

Bu anlamda, akademisyenler ve rektörler ile birlikte çok büyük bir heyecan duyduklarını ifade eden ve mevcut iş birliğini daha da geliştirerek, üniversiteler için attıkları adımların ortaokul ve liselere de yayılmasını sağlayacaklarını belirten Çavuşoğlu, yaptıkları görüşmelerde aldıkları kararlar doğrultusunda, KKTC’de öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerinin, TÜBİTAK’ın düzenlediği Araştırma Projeleri yaraşmalarına ve Bilim Olimpiyatları programlarına katılabilmesinin önünü açtıklarının altını çizdi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da var olan mevcut protokolü güçlendirerek Ekim ayında yeni bir protokol imzaladıklarını ve bu protokolün nasıl gerçekleşeceğini ele aldıkları yoğun bir toplantı programını geride bıraktıklarına dikkat çekti.

“Bizler için KKTC’nin en önemli vasfı, eğitim misyonunu yerine getiren bir gücünün olmasıdır.” ifadelerini kullanan Mandal, üniversitelerin dünya ile rekabet edebilmesi için eğitim ve araştırmayı bütünsel hale getirmesi ve araştırmaların çıktısını eğitime yansıtması gerektiğine dikkat çekti.

