TRT Kıbrıs ekibi an be an Karpaz’daki gelişmeleri takipte

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (TRT) uzun yıllardır KKTC temsilciliğini yapan başarılı muhabir Tahir Olcay Kıraç ve kameraman Mustafa Fidan’dan oluşan ekip, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Karpaz açıklarında yaratabileceği çevre felaketi ile ilgili bölgede yürütülen çalışmaları an be an takip etmeye devam ediyor.
Bölgede, Türkiye televizyonları arasında sadece TRT ekibi bulunuyor.
Çalışmaların sürdüğü bölgede bulunan gemilerden canlı yayınlarla gelişmeleri izleyicilere aktaran Tahir Olcay Kıraç ve kameraman Mustafa Fidan özellikle KKTC halkından da takdir görüyor.
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