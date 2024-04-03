Trafik rahatlayacak

Başbakan Üstel, Alsancak kavşağında yürütülen çalışmaların Lapta kavşağına kadar yapılacağını belirtti

Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte,dün sabah, Girne-Alsancak ana yolu üçüncü etap çalışmaları kapsamında Alsancak girişine yeni yapılan çember düzenlemesini yerinde inceledi.Bakan Arıklı, Girne-Alsancak yolunun önemli sorunlarından birinin Alsancak girişindeki kavşak konusu olduğunu, burada çember mi yoksa trafik ışığı uygulaması mı yapılması konusunun bazı tartışmalara neden olduğunu belirterek, çember uygulamasını denemek için dün Alsancak girişine bir çember koyduklarını ve Başbakan’ın da bu uygulamayı yerinde görmek istediğini ve hep birlikte inceleme yapmak için bölgeyi ziyaret ettiklerini söyledi.Bakan Arıklı, Başbakan ile yaptıkları incelemenin ardından, “burada çemberin oldukça işlerlik kazandığını gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şimdi artık hızla yolun devamına başlayabileceğiz.” ifadelerini kullandı.Başbakan Ünal Üstel de incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, 2023 yılından beridir Alsancak- Karşıyaka-Çamlıbel-Güzelyurt yolunun rahatlaması için çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmalar kapsamda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının yaptığı projelendirme ile Alsancak girişindeki çembere kadar geldiklerini belirtti.Başbakan Ünal Üstel, burada bu çemberin olması için bazı istimlakların yapılması gerektiğini ve bunların Bakanlık tarafından çözüldüğünü aktararak, “Alsancak girişindeki çember düzenlemenin ilk denemesi yapılıyor.” ifadelerini kullandı.Başbakan, Girne-Alsancak ana yolunun 2012’den beri gündemde olan bir yol olduğunu anımsatarak, “Bizim hükümetimiz dedi ki bu yolu bitireceğiz ve bugün Alsancak’a kadar geldik. Alsancak’taki itilaflı çemberi çözdük. Bundan sonra, Lapta Oteller Bölgesi’ne, yani Lapta’nın çıkışına kadar gideceğiz” dedi.“Bu yaptığımız yolla birlikte trafiğin ne kadar rahatladığını görüyoruz” diyen Başbakan Üstel, çalışmalar kapsamında yolların yanı sıra ışıklandırma, kaldırımlar, yürüyüş yolları ile minibüsler için durak yerlerinin de yapıldığını söyledi.Üstel, şu anda Alsancak kavşağında yürütülen bu çalışmaların Lapta kavşağına kadar yapılacağını belirterek, insanlarının daha güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilecekleri bir yolu bölgeye kavuşturmayı umduklarını söyledi.