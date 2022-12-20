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Trabzon-KKTC seferi iptal oldu

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THY’nin karşılıklı KKTC-Trabzon seferlerin ilki, Trabzon’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı

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Trabzon-KKTC seferi iptal oldu
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Türk Hava Yolları’nın (THY) karşılıklı KKTC-Trabzon seferlerin ilki, Trabzon’daki olumsuz hava koşullarına takıldı, iptal edildi.
Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, seferin bu sabaha ertelendiğini söyledi.
“İlk sefer” kapsamında; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile THY Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan Ercan Havalimanı’nda Trabzon seferinden gelen yolcuları karşılamayı planlıyordu.
“İlk sefer” organizasyonu kapsamında ayrıca, uçağın aprona girişi sırasında Gençlik Dairesi’ne bağlı Kıbrıs Halk Dansları ekipleri gösteri sunacak ve  THY Kıbrıs Müdürlüğü Trabzon’dan gelen ve giden yolculara havalimanında ikram verecekti.
 
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