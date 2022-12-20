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“Güvenlik tehdidi ben miyim?”

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Kormacit köyünde muhtar adaylığını açıklayan ve "adaylığı uygun görülmeyen" Maria Skoullou, Polis Genel Müdürlüğü’nden aldığı Sabıka Kayıt Belgesini paylaştı, Bakan Ertuğruloğlu’na “Güvenlik tehdidi ben miyim?” diye sordu

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“Güvenlik tehdidi ben miyim?”
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Kormacit’in ‘simge’ isimlerinden, Kıbrıslı Türklerle sıkı dostluğu ile bilinen ve sevilen Maronit Maria Skoullou’nun muhtar adaylığının Dışişleri Bakanlığı tarafından iptal edilmesi sonrasında, Maria Skoullou, Polis Genel Müdürlüğü’nden aldığı Sabıka Kayıt Belgesini paylaştı.
Skoullou, Bakan Tahsin Ertuğruloğlu’na “Güvenlik tehdidi ben miyim?” diye sordu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Skoullou, “Bu belge benim temiz ve sabıkasız olduğumu gösteriyor. Bu da size benim cevabım” dedi.
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Kormacit’in simge isimlerinden Maronit Maria Skoullou’nun 25 Aralık’taki seçimde ‘muhtar adaylığı’nın reddedilmesi ilişkin kararına gelen tepkiler sonrasında açıklama yaptı, “Devlet politikamıza ters hareket etmelerinin saptanması halinde bu kişilerin yerel yönetimlerimizde yer almaları kabul edilmemektedir” dedi.
Bakanlık açıklamasında “Her devletin kendi yönetsel yetki ve egemenlik hakları temelinde karar alma yetkisi vardır” ifadelerine yer verildi.
 
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