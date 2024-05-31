Tozlu hava yarından itibaren yeniden etkili olacak.
Meteoroloji Dairesi’nin duyurusuna göre yarın saat 15.00’ten itibaren, Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratması bekleniyor.
Tozlu hava 3 Haziran Pazartesi gece yarısı etkisini kaybedecek.
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