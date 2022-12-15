Tosunoğlu’na küfredip tutuklandı, kaçak çıktı

Lefkoşa’da 42 yaşındaki Alişer Kurbanov adlı kişi, trafikte tartıştığı DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu’na “şerefsiz ahlaksız ” dediği gerekçesi ile tutuklandı. Yapılan soruşturmada zanlının ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı
Demokrat Parti (DP) Milletvekili Hasan Tosunoğlu’na “şerefsiz ahlaksız ” dediği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Alişer Kurbanov mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Nevzat Gün, olguları aktardı. Polis, 10.12.2022 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa'da Ortaköy bölgesi Rauf Raif Denktaş anıtının önünde bulunan asfalt yol içerisinde KKTC'de 25.02.2014 tarihinden itibaren ikamet izinsiz olan Lefkoşa'da sakin 42 yaşındaki Alişer Kurbanov’un trafik meselesi yüzünden tartışma yaşadığı Lefkoşa'da sakin Hasan Tosunoğlu’na hitaben yüksek sesle “şerefsiz ahlaksız” demek sureti ile itale-i lisanda bulunup rahatsızlık yaptığını belirtti.
Polis, adı edilenin 13.12.2022 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek KKTC'de ikamet izinsiz olduğundan dolayı suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucunda zanlının KKTC’de ikamet izinsiz olduğu tespit edildiğini belirtti.
Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, ileride zanlının davalarında hazır bulunabilmesi için 20 gün süre ile merkezi ceza evinde gönderilmesini talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
Öte yandan milletvekili Hasan Tosunoğlu, bir aracın geçtiğimiz günlerde önünü kestiğini aktarmış ve sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:
“Milletvekili olarak biz bunları yaşıyorsak… Hem de ‘dokunulmazlığımız’ varken…
Milletimiz neler yaşıyor acaba?
Yurttaşlarımız neler?
Bir araç geçtiğimiz günlerde önümü kesti. Gönyeli çemberinin az ilerisinde, tam önümde durdu. Kaza yapmak içten değildi. Araçtan indim, siyah camını açtı, küfretti, indi, “ne oluyor” derken bıçak çekti. Aracına bindi ve gitti. Polisi aradım, plakasını verdim, bulamamışlar.
İlk kez gördüğüm biriydi, kişisel ya da kamusal bir sorunum yoktu, trafikte canı sıkılmış.
Adam bulunamadı.
Bu akşama (önceki akşam) gelelim…
Alsancak dönüşü polis durdurdu, kimliğimi uzattım, “milletvekili misin” dedi, “bir sorun var mı” diye sordum ve kimliğimi geri almak istedim.
Polis elime tokat attı.
Evet evet!
Kimliğimi almaya çalışırken, elime vurdu.
Elbette öfkelendim…
Bunlar kabul edilemez, izah edilemez ve sürdürülemez.
Bu ülke ne oldu böyle?”
YENİ AÇIKLAMASINA POLİSE TEŞEKKÜR
Öte yandan Hasan Tosunoğlu, geçtiğimiz günlerde başına gelen olayları sosyal medya üzerinden tepki göstererek, anlatmasının ardından dün bir açıklama daha yaptı.
DP’li vekil Tosunoğlu, “Öncelikle Cumartesi akşamı yaşadığım saldırı girişimi sonrasında polisimiz saldırının failini yakalamış ve adalete teslim etmiştir. Bu bağlamda polis teşkilatına teşekkürü bir borç bilirim” dedi.
Tosunoğlu, “Öte tarafta, trafik polisi ile yaşadığım hadisenin münferit bir olay olduğunu ve bir hatadan dolayı tüm polis teşkilatını yargılamanın son derece yanlış olduğu düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı, açıklamasına şöyle devam etti:
“Polis teşkilatımız ve ordumuz bu ülkenin en önemli teminatlarının başında gelmektedir ve bu güzide kurumlarımızın münferit olaylar nedeniyle tartışmaya açılması, dolayısıyla da yaptıkları son derece hayati görevleri gölgelemesine gönlüm asla razı değildir. Polis teşkilatında ve ordumuzda görev yapanları sevgi ve saygıyla selamlarım.”