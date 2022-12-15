Lefkoşa’da cadde ortasında bağırıp çağıran Afrika uyruklu bir genç, olay yerine gelen iki polise küfretti sonra da polisleri darp etti. Tutuklanan zanlının ülkede kaçak yaşadığı, kalacak herhangi bir yeri de olmadığı tespit edildi



Polisi darp, görevinden men etmek, rahatsızlık, uygunsuz tavr-1 hareket ve itale-i Lisan suçlarından tutuklanan zanlı Tope Oluwaseun Victor Falodun mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Birtan Başaran, olguları aktardı.

Polis, 13.12.2022 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Lefkoşa'da Girne Kapısı Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki asfalt yol içerisinde, Lefkoşa' da sakin 22 yaşındaki Tope Oluwaseun Victor Falodun anlamsızca yüksek sesle bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yaptığı bir esnada olay mahallinden RHA 4159 plakalı aracı ile geçmekte olan iki polis memuruna hitaben yüksek sesle

“F… You” demek sureti ile itale-i lisanda bulunduğunu anlattı. Polis, akabinde ise söz konusu polis mensupları aracından inerek adı edilene müdahale etmek istedikleri esnada ise adı edilen her iki elini gelişi güzel sağa sola sallamak sureti ile uygunsuz tavır ve harekette bulunup, iki polis memurunu sert bir şekilde elleri ile göğsünden ittirmek sureti ile her iki polis mensubunu darp edip görevinden men ettiğini söyledi.

Polis, zanlı Tope Oluwaseun Victor Falodun’un makul güç kullanılarak suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, akabinde yapılan soruşturmada Tope Oluwaseun Victor Falodun'un KKTC'de izinsiz ikamet ettiği ve KKTC'de herhangi yasal bir bağının olmadığı tespit edildiğini ve aynı zamanda sözlü beyanında ikamet edecek herhangi bir yerinin olmadığını da bildirdiğini anlattı.

Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, ileride zanlının davalarında hazır bulunabilmesi için 20 gün süre ile merkezi ceza evinde gönderilmesini talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker ise, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.



