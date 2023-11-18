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Töre, KKTC’nin kuruluşunun 40. Yılı kutlamaları kapsamında yapılan masterlar maçını izledi

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Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Batmazoğlu Spor Derneği tarafından 15 Kasım KKTC’nin kuruluşunun 40. yılı kutlamaları kapsamında organize edilen Batmazoğlu Futbol Masterleri ile Bodrum Milasspor Masterleri maçını izledi.

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Töre, KKTC’nin kuruluşunun 40. Yılı kutlamaları kapsamında yapılan masterlar maçını izledi
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Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen maç öncesinde konuşma yapan Töre, Cumhuriyetin 40. yılı coşkusunu yaşamak için gelen konuk takım ve heyete teşekkürlerini sundu.
Böyle maçların kazananı olmadığını ifade eden Töre, her zaman dost ve kardeş olduklarını, acıyı ve sevinci birlikte paylaştıklarını kaydetti.
Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılı için gurur duyduklarını vurgulayan Töre, Türk milletinin asırlardır tarih sahnesinde yer aldığını belirtti.
Töre, Batmazoğlu ailesini her yıl başarı ile yaptığı organizasyon nedeniyle tebrik etti.

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