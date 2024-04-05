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Töre, Kadir Gecesi nedeniyle mesaj yayımladı

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Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kadir Gecesinin İslam dininde en faziletli ve kutsal gecelerden biri olduğuna işaret ederek, bin aydan daha hayırlı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesinde Allah’ın tutulan oruçları ve ibadetleri kabul etmesi temennisinde bulundu.

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Töre, Kadir Gecesi nedeniyle mesaj yayımladı
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Töre, Kadir Gecesi nedeniyle mesaj yayımladı. 
Töre mesajında şunları kaydetti: 
“Kadir Gecesi dinimizde en faziletli ve kutsal gecelerden biridir. Tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin ve yardımların bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır.  
Tarih boyunca uğruna nice şehitler verdiğimiz aziz vatanımızda huzur içinde yaşamak ve aynı zamanda tüm insanlar için sevgi ve barışın egemen olması en büyük dileğimizdir. Bu mübarek bayram arifesinde tüm güzelliklerin dünyamızı etkilemesini temenni ederim. 
Ramazan Bayramı’nın müjdecisi, insanoğlunun yaşamına rehber olan Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, başta halkımız ve aziz Türk milleti olmak üzere tüm İslam dünyasına hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ederim. Bin aydan daha hayırlı bir gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nde Allah oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin.”
 
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