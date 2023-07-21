Töre Aleminyo Şehitlerini andı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının, adadaki varlık mücadelesini sürdürürken, önemli badireler atlattığını, şehitler verdiğini, ama Türklük bilincini kaybetmeden her bir zorluk karşısında küllerinden yeniden doğduğunu vurguladı.





Töre bir mesaj yayımlayarak Alaminyo şehitlerine Allahtan rahmet diledi, verdikleri mücadele için duyduğu minneti ifade etti.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı, adadaki varlık mücadelesini sürdürürken, önemli badireler atlatmış şehitler vermiş ama Türklük bilincini kaybetmeden her bir zorluk karşısında küllerinden adeta yeniden doğmuştur.

Alaminyo’da 1967’de 5 kardeşimiz şehit edilmiştir. 1974’e gelindiğinde ise faşist Yunan cuntasının Kıbrıslı Türkleri adadan yok etmeye yönelik saldırılarında, yine bu köyümüzde 15 şehidimiz daha bu vatan için canlarını vermiştir.

20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı sayesinde Kıbrıs Türk halkı adanın birçok bölgesinde toplu katliamlara maruz kalmaktan kurtulmuştur.

20 Temmuz bu anlamda Kıbrıs Türklerini yeniden yaşama bağlayan bir umut ışığıdır.

Bu ışığın vermiş olduğu güçle bugün hiçbir güvenlik endişesi yaşamıyor ve bir devlet sahibi olmanın gururunu taşıyoruz.

Bu devlete sahip çıkmak, yaşatmak ve yüceltmek hepimizin üstünde büyük bir görev olarak durmaktadır.



Alaminyo’da şehit düşen kardeşlerimizi Allahtan rahmet diler, verdikleri mücadeleleri için duyduğumuz minneti ifade etmek isterim. Ruhları şad olsun.”

