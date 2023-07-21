banner913
banner932
Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı
Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı
9 0
Denizaltından elektrik için 1.43 milyar Euro’luk anlaşma
Denizaltından elektrik için 1.43 milyar Euro’luk anlaşma
30 0
 
“Gazi” helikopter artık çıkarma bölgesinde
“Gazi” helikopter artık çıkarma bölgesinde
12 0
AKSA ile 15 yıllık sözleşme
AKSA ile 15 yıllık sözleşme
45 0
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu yapıldı
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu yapıldı
31 0
Pera Mackenzie’de görkemli birinci yıl kutlaması
Pera Mackenzie’de görkemli birinci yıl kutlaması
28 0
''Yeni havalimanına Dr. Küçük'ün adını verilmisi için karar üretin''
''Yeni havalimanına Dr. Küçük'ün adını verilmisi için karar üretin''
35 0
banner964

Töre Aleminyo Şehitlerini andı

banner476

banner825
Töre Aleminyo Şehitlerini andı
banner960
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının, adadaki varlık mücadelesini sürdürürken, önemli badireler atlattığını, şehitler verdiğini, ama Türklük bilincini kaybetmeden her bir zorluk karşısında küllerinden yeniden doğduğunu vurguladı.


Töre bir mesaj yayımlayarak Alaminyo şehitlerine Allahtan rahmet diledi, verdikleri mücadele için duyduğu minneti ifade etti.
Töre, mesajında şunları kaydetti: 
“Kıbrıs Türk halkı, adadaki varlık mücadelesini sürdürürken, önemli badireler atlatmış şehitler vermiş ama Türklük bilincini kaybetmeden her bir zorluk karşısında küllerinden adeta yeniden doğmuştur. 
Alaminyo’da 1967’de 5 kardeşimiz şehit edilmiştir. 1974’e gelindiğinde ise faşist Yunan cuntasının Kıbrıslı Türkleri adadan yok etmeye yönelik saldırılarında,  yine bu köyümüzde 15 şehidimiz daha bu vatan için canlarını vermiştir. 
20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı sayesinde Kıbrıs Türk halkı adanın birçok bölgesinde toplu katliamlara maruz kalmaktan kurtulmuştur. 
20 Temmuz bu anlamda Kıbrıs Türklerini yeniden yaşama bağlayan bir umut ışığıdır. 
Bu ışığın vermiş olduğu güçle bugün hiçbir güvenlik endişesi yaşamıyor ve bir devlet sahibi olmanın gururunu taşıyoruz.
Bu devlete sahip çıkmak, yaşatmak ve yüceltmek hepimizin üstünde büyük bir görev olarak durmaktadır. 

Alaminyo’da şehit düşen kardeşlerimizi Allahtan rahmet diler, verdikleri mücadeleleri için duyduğumuz minneti ifade etmek isterim. Ruhları şad olsun.” 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.