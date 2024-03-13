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Töre, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

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Töre, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
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Meclisten yapılan açıklamaya göre Töre mesajında, 14 Mart Tıp Bayramı’nın hem sağlık çalışanlarının sorunlarının hem de sağlıkta yaşanan sorunların gündeme getirilmesi adına önemli olduğunu kaydederek,  Cumhuriyet Meclisi olarak sağlık çalışanlarının her daim yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini belirtti. 

14 Mart’ın tarih açısından da önemine dikkat çeken Töre, “14 Mart 1827 tarihinde II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin kurulması ile Anavatan Türkiye'de modern tıp eğitimi başlamıştır. Tıp alanında atılan bu önemli adım ile okulun kuruluş günü olan 14 Mart, bu gün ‘Tıp Bayramı’ olarak kutlanmaktadır.” dedi. 

Töre, sağlığın kuşkusuz hayattaki en önemli değer olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Sağlık olmadığı zaman, geriye kalan her şey anlamını yitirmektedir. Hayattaki en önemli değerimizi korumamız için gece gündüz demeden, büyük fedakârlıklar yaparak canla başla çalışan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın değerini, pandemi sürecinde daha fazla anlamış bulunmaktayız.

Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, toplumumuza verdikleri tüm hizmetler için sonsuz teşekkür ederim.”

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