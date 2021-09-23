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Toplumlararası Çocuk Korosu çalışmaları başlıyor

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs’taki tüm toplumlardan çocukların katılımıyla gelecek aydan itibaren provalarına yeniden başlayacak Toplumlararası Çocuk Korosu’na çocukların katılmasını isteyen ailelere kayıt yaptırmaları çağrısında bulundu.

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Toplumlararası Çocuk Korosu çalışmaları başlıyor
 

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş konuyla ilgili açıklamasında, KTÖS, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), Dayanışma Evi (H4C) ve Kıbrıs Rum İlkokul Öğretmenler Sendikası (POED) ile birlikte oluşturduğu Toplumlararası Çocuk Korosu’nun (ICC) 2021-2022 eğitim yılında da çalışmalarına devam edeceği belirtti.
Ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) her çarşamba 17.15-18.30 arasında yapılacak koro provaları gelecek ay başlayacak ve temmuz ayına kadar devam edecek.
5–11 yaş grubunda çocuklardan oluşacak olan koroya, çocuklarını kayıt ettirmek isteyen aileler https://www.ahdr.info/images/ICC/ICC21/Choir_Application_Students_TUR_2021.pdf linkindeki başvuru formunu [email protected] adresine gönderebilecek.
Açıklamada, 1 Ekim tarihinden itibaren koroda çalışmak üzere bir Türkçe ve bir de Yunanca konuşan iki koro şefi aramakta olduğu, ilgilenen üyelerin https://www.ahdr.info/news/151-call-for-choir-conductors linkindeki başvuru formunu, [email protected] adresine göndermeleri çağrısında da bulunuldu.

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