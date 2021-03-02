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Toplu Taşımacılar Birliği, araçlı eylem yapıyor

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Toplu Taşımacılar Birliği, araçlı eylem yapıyor

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, pandemi nedeniyle çalışamadıklarından dolayı seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinden muafiyet talepleri yanıtsız kaldığı gerekçesiyle bugün Lefkoşa’da araçlı eylem düzenledi.

“Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla eylem yapan birlik, KKTC ve Türk bayrakları astıkları çok sayıda otobüs ve minibüslerle Küçük Kaymaklı’dan girdikleri Lefkoşa’da, korna sesleri ve marşlarla önce Cumhuriyet Meclisi’ne, oradan da Başbakanlık önüne gitti.

Eylem devam ediyor.

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