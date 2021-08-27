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“Toplam gelir 500 milyon, gider 700 milyon TL”

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ağustos ayındaki toplam giderin 700 milyon TL, gelirin ise 500 milyon TL olmasının beklendiğini vurguladı

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“Toplam gelir 500 milyon, gider 700 milyon TL”
 
 
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ağustos ayındaki toplam giderin 700 milyon TL, bu ayki toplam gelirin ise 500 milyon TL olmasının beklendiğini açıkladı.
Oğuz, geçtiğimiz ayki toplam gelirin ise 700 milyon TL olduğunu, bu ay 200 milyon TL düşüş yaşanmasının öngörüldüğünü ifade etti.
Temmuz ayında bütçedeki açığın 511 milyon TL’ye ulaştığına yönelik bilgi de veren Oğuz, aynı dönemde tarım ve hayvancılık sektörünün yanı sıra, sağlık, eğitim ve turizme ödenmesi gereken 300 milyon TL mükellefiyetlerinin bulunduğunu kaydetti.
Oğuz, Türkiye’den 120 milyon TL kaynak aktarımı yapıldığını söyledi.
Mart ayında gerçekleşen ikinci kapanma nedeniyle Maliye Bakanlığı’nın gelirlerinin düştüğünü, bakanlığın ‘mağdur’ olduğunu ifade eden Oğuz, hükümet olarak çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Oğuz, “Kasa boş, size destek yok” gibi söylemlerinin doğru olmadığını ifade ederek, 400 milyon TL ek ödenek kaleminin tükendiğini ancak bu noktada ‘savurganlıktan’ bahsedilemeyeceğini kaydetti.
Oğuz, önceki gün itibariyle 800 kişinin karantina otelinde olduğunu, giderlerinin Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığını ifade etti.
Oğuz, Sigorta Destek Primi kapsamında özel sektöre Haziran ayına kadar aylık ortalama 20 ila 32 milyon TL arasında ödeme yapıldığını söyledi.
 
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