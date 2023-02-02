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Topçu’ya son veda

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80 yaşında hayata veda eden emekli öğretmen, müdür, TMT Mücahidi, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu’nun babası Mahmut Topçu, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

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Topçu’ya son veda
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eğitim camiasının sevilen isimlerinden emekli öğretmen, müdür, TMT Mücahidi, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu’nun babası 80 yaşındaki Mahmut Topçu, dün son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.
Topçu, kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa kabristanlığına defnedildi. Eğitim camiasının önemli değerlerinden biri olan Mahmut Topçu, 1963 - 1971 yılları arasında Türk Mukavemet Teşkilatı’nda görev yapmıştı.
 
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