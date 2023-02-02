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Bir haftada fiyat iki kat artar mı?

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Geçtiğimiz hafta 49 TL’ye satılan sosisin fiyatı bir hafta içinde 80 TL’ye yükseldi

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Bir haftada fiyat iki kat artar mı?
Ülkemizde son aylarda iğneden ipliğe her şeye yapılan zamlar nedeniyle artık vatandaşlar isyan noktasına gelirken, bazı ürünlerin fiyatının kısa süre içinde iki kat artması tepkiye karşılanıyor.
Sosyal medyadan paylaşım yapan vatandaşlarımız, geçtiğimiz hafta bir markette satın aldığı sosisin fiyatının 49 TL iken bu hafta ayni sosisin fiyatının 80 TL’ye yükselmesine tepki göstererek “Bir ürün bir haftada fiyatının üçte ikisi kadar nasıl artar anlamak mümkün değil. Bu fiyatları denetleyen yok mu?” diye isyan ettiler.
 
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