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Tolga Özçelik'in testi pozitif

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HP Mağusa İlçe Başkanı Tolga Özçelik, koronavirüse yakalandığını açıkladı ve kendisiyle temas eden herkesin isimlerini ilgili yerlere verdiğini anlattı

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Tolga Özçelik'in testi pozitif
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HP Mağusa İlçe Başkanı Tolga Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs pozitif olduğunu duyurdu.
Halkın Partisi (HP) Mağusa İlçe Başkanı ve Gazimağusa Belediye Meclis üyesi Tolga Özçelik, koronavirüs testinin ‘ pozitif’ olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını duyuran Özçelik, temaslılarını bildirdiğini, unutmuş olma ihtimali olan kişilerin de kendilerini gizlememesi konusunda çağrıda bulundu.
Arayan herkese teşekkürlerini de bildiren Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“Ülkeyi etkisi altına alan ve Mağusamızda da görülen Covid 19; bu kez beni de buldu.
Gayet iyiyim; tedavi sürecim başladı; doktor ve hemşirelerimizin kontrolü altındayım.
Geride kalan sürede benle temas eden herkesin isimlerini ilgili yerlere verdim; unutmuş olabilirim. Lütfen unutmuş olduğum varsa, kendini gizlemesin.
Arayan soran, ilgilenen herkese teşekkür ederim.
Dediğim gibi şu an çok iyiyim, sağlıklı günlerde görüşmek üzere...”
 
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