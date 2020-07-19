Cimnastikte muhteşem gece
Cimnastikte muhteşem gece
20 0
EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI TAÇOY’DAN CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ELEŞTİRİ
EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI TAÇOY’DAN CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ELEŞTİRİ
12 0
 
İspanya'da şampiyon Real Madrid
İspanya'da şampiyon Real Madrid
15 0
Yabancı sayısı artıyor
Yabancı sayısı artıyor
211 0
Uzay İstasyonu, Kıbrıs'tan da görülecek
Uzay İstasyonu, Kıbrıs'tan da görülecek
128 0
Karantinaya uymayanlara infaz
Karantinaya uymayanlara infaz
314 0
Süper Dumlupınar
Süper Dumlupınar
180 0
banner460

Test işkencesi

banner27

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi'nde PCR testi için kuyruk oluştu

Test işkencesi
19 Temmuz 2020 Pazar 11:04

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi'nde dün sabah PCR testi için kuyruk oluştu.

Güney Kıbrıs'ta çalışan ve güneye geçebilmek için 15 günde bir PCR testi yaptırmaları gereken çalışanlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Hastane bahçesinde test kuyruğu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Uzun kuyruk oluşmasına vatandaşlar isyan etti. Çalışanlar işlemlerin Güney Kıbrıs'a geçerken yapılmasını istediler.

Güney'de çalışan yaklaşık 300 kadar Kıbrıslı Türk, hastane önünde PCR testi kuyruğuna girdi, hastane önünde adeta izdiham yaşandı.

Kıbrıs'ın güneyinde çalışan Kıbrıslı Türklerin yaşadığı sorunlar bitmek bilmiyor.

Hava ve deniz yoluyla ülkeye gelenlere, giriş yaptıkları sırada, önceden belirlenen noktalarda PCR testi yapılmasına karşın, kara sınır kapılarında böyle bir uygulamanın olmaması nedeniyle, Güney'de çalışan Kıbrıslı Türkler, hafta sonu hastaneye giderek PCR testi yaptırmak zorunda kalıyor.

Bu durum, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan, PCR testlerinin yaptırıldığı Ayaktan Tanı Merkezi’nde, sağlık kurallarına uymayan büyük izdihamların yaşanmasına neden oluyor.

İşçiler, yaklaşık 400 kişinin dün sabah hastane önünde toplandığını, haliyle sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını ifade etti.

İşçiler, başlarda sadece bir sağlık çalışanının PCR testi yaptığını, daha sonra gösterilen tepki üzerine sağlık çalışanı sayısının 3'e çıkarıldığını ifade ettiler.

İşçiler, kara sınır kapılarında PCR testlerinin yapılabilmesini talep ediyor...

Gazetemize konuşan bir diğer işçi de, hükümete Nazi Almanyası'nda olduğu gibi "gaz odaları oluşturmaları ve işçileri bu odalara atıp öldürmeleri" konusunda çağrıda bulundu.

banner342
Fuat Oktay geliyor
Fuat Oktay geliyor
126 0
Mağusa'da gizli emirname toplantısı
Mağusa'da gizli emirname toplantısı
77 0
Bir yeni vaka da KKTC'de
Bir yeni vaka da KKTC'de
125 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.