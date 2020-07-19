Test işkencesi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi'nde PCR testi için kuyruk oluştu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi'nde dün sabah PCR testi için kuyruk oluştu.

Güney Kıbrıs'ta çalışan ve güneye geçebilmek için 15 günde bir PCR testi yaptırmaları gereken çalışanlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Hastane bahçesinde test kuyruğu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Uzun kuyruk oluşmasına vatandaşlar isyan etti. Çalışanlar işlemlerin Güney Kıbrıs'a geçerken yapılmasını istediler.

Güney'de çalışan yaklaşık 300 kadar Kıbrıslı Türk, hastane önünde PCR testi kuyruğuna girdi, hastane önünde adeta izdiham yaşandı.

Kıbrıs'ın güneyinde çalışan Kıbrıslı Türklerin yaşadığı sorunlar bitmek bilmiyor.

Hava ve deniz yoluyla ülkeye gelenlere, giriş yaptıkları sırada, önceden belirlenen noktalarda PCR testi yapılmasına karşın, kara sınır kapılarında böyle bir uygulamanın olmaması nedeniyle, Güney'de çalışan Kıbrıslı Türkler, hafta sonu hastaneye giderek PCR testi yaptırmak zorunda kalıyor.

Bu durum, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan, PCR testlerinin yaptırıldığı Ayaktan Tanı Merkezi’nde, sağlık kurallarına uymayan büyük izdihamların yaşanmasına neden oluyor.

İşçiler, yaklaşık 400 kişinin dün sabah hastane önünde toplandığını, haliyle sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını ifade etti.

İşçiler, başlarda sadece bir sağlık çalışanının PCR testi yaptığını, daha sonra gösterilen tepki üzerine sağlık çalışanı sayısının 3'e çıkarıldığını ifade ettiler.

İşçiler, kara sınır kapılarında PCR testlerinin yapılabilmesini talep ediyor...

Gazetemize konuşan bir diğer işçi de, hükümete Nazi Almanyası'nda olduğu gibi "gaz odaları oluşturmaları ve işçileri bu odalara atıp öldürmeleri" konusunda çağrıda bulundu.