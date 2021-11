Terzioğlu unutulmadı

TAK’ın kurucusu Said Arif Terzioğlu, ölüm yıl dönümünde anıldı. Terzioğlu’nun eşi Seder Terzioğlu, o günleri anlattı: “TAK’ın kurulmasında para harcamamak için, askeri birlikleri gezerek, telsiz, telefon toplardı. TAK’ı yoktan var etti. 74 harbinde ise hiç görüşmedik. Sürekli fotoğraf ve haber peşindeydi”



Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) Kurucusu Said Arif Terzioğlu, ölümünün 33’üncü yıl dönümünde anıldı.

Terzioğlu’nun mezarının İstanbul’da olması nedeniyle geleneksel anma etkinliği ailenin Beylerbeyi’ndeki evinde yapıldı.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Terzioğlu’nun eşi Seder Terzioğlu ve kızı Hande Terzioğlu’na ziyarette bulundu.

Terzioğlu Ailesi, TAK müdürlerinin 33 yıldır hiç aksatmadan kendilerini ziyaret etmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Gürdallı’ya günün anısına plaket takdim etti.

Seder Terzioğlu, TAK’ın kurulması için Said Terzioğlu’nun zor şartlarda çok çaba sarf ettiğini belirterek, “1973’te TAK kurulduğunda biz yeni evlenmiştik. Sürekli uzak kalırdık. TAK’ın kurulmasında para harcamamak için, askeri birlikleri gezerek, telsiz, telefon toplardı. TAK’ı yoktan var etti. 74 harbinde ise neredeyse hiç görüşmedik. Sürekli fotoğraf ve haber peşindeydi” diye konuştu.

Kendisinin de bu süreçte eşine destek olduğunu, ilk zamanlarda TAK binası için perde diktiğini, ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Terzioğlu, “Gazetecilik zor meslek, fedakarlık gerektirir. Eşlerinin de ona göre hareket etmesi gerekir” dedi.

Seder Terzioğlu, eşi Said Terzioğlu’nun çok disiplinli bir iş hayatı olduğuna ve personeliyle ilişkisine dikkat çekerek, öldüğü güne kadar Kıbrıs Türk halkının sessinin duyurulması adına çalışmalar yaptığını, eserler ürettiğini belirtti.

Terzioğlu, Beylerbeyi’ndeki mahallelerinin girişindeki “Terzioğlu” tabelasının sökülmüş olmasından yakındı ve kırgınlığını ifade etti. Gençlerin eski değerleri bilmediğini söyleyen Terzioğlu, “Geçmişimizi unutmamak lazım. Geçmişi bileceksin ki önünde yürüyesin” şeklinde konuştu.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da, TAK’ın kurucusu Said Arif Terzioğlu’nu, 33’üncü ölüm yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle andıklarını ifade etti.

TAK denilince Said Terzioğlu isminin akla gelmemesinin mümkün olmadığını söyleyen Gürdallı, çok büyük fedakarlıklarla 1973 yılında TAK’ın temellerini attıklarını belirterek, “Biz de kurulan bu temel üzerinde onların çabalarını daha da ileriye götürmeye çalışıyoruz” dedi.