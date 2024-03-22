Tepebaşı’nda iş kazası

Spiral makinesiyle parmakları kesilen demir işçisi hastanede

Tepebaşı köyünde dün bir evde demir işi yapan 37 yaşındaki Muhammed Altaf, spiral (izmirillo) makinesiyle tahta kestiği sırada iki parmağını keserek yaralandı.

Polis bültenine göre, çalıştığı makinenin kontrolünü kaybetmesi sonucu sol elinin iki parmağı kesilen Muhammed Altaf, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

