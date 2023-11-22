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Temizlik çabaları boşunamı yapılıyor ?

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Temizlik çabaları boşunamı yapılıyor ?
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Boğaz Piknik Alanı'nda yaşanan kirlilik sorununa yönelik geçtiğimiz aylarda yapılan temizlik çalışmalarının ardından, bölge belediyelerinin el birliği ile gerçekleştirdiği temizlik kampanyası sonuç vermiş gibi görünse de, ne yazık ki, piknik alanı eski haline geri dönmüş durumda.

Günlerce süren temizlik çabaları ve toplanan çöplerle adeta yeniden hayat bulan piknik alanı, zaman içinde tekrar kirlilikle boğuşmaya başladı. Temizlik sonrasında alınan önlemlerin yetersiz olduğu ve bölgede sürekli bir denetim mekanizması oluşturulmadığı görülüyor. Bölge halkı ve çevreciler, yapılan temizlik çalışmalarının sadece geçici bir çözüm olduğunu düşünüyor.

Piknik alanının tekrar eski haline dönmesi, yapılan temizlik çalışmalarının ne kadar etkili olduğu konusunda soru işaretleri yaratıyor. Yerel yönetimlerin alacakları uzun vadeli tedbirler ve sürdürülebilir çözümler konusunda net bir strateji olup olmadığı merak konusu. Boğaz Piknik Alanı'nın gelecekte tekrar kirlenmemesi için atılacak adımlar, bölge sakinleri ve çevreciler tarafından yakından takip ediliyor.

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