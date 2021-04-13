Temel Reis Restoran'da dört personel pozitif

Mağusa'daki Temel Reis Restoran'da dört personelin covid19 test sonucu pozitif çıktı. Restoran 19 Nisan'a kadar kapılarını kapatma kararı aldı



Mağusa'da faaliyet gösteren Temel Reis isimli Restoran'da 10 Nisan Tarihinde yapılan PCR testi neticesinde 4 personelin pozitif olduğu anlaşıldı. Pozitif çıkan personel ve temaslıları karantinaya alınırken restoranın diğer personelinin test sonuçlarının negatif olduğu açıklandı.

Dört personelin pozitif çıkmasının ardından bir duyuru yayınlayan işletme 19 Nisan'a kadar kapalı olacağını açıkladı. Yapılan açıklamada "Konukların sağlığı ön planda tutulduğu için işletmemizin 19 Nisan'a kadar kapatılmasına karar verilmiştir" denildi

Temel Reis Restoran'dan yapılan açıklama şu şekilde:

“Değerli Müşterilerimizin Dikkatine!

Dikkatle alınan tüm önlemlere rağmen 10/04/2021 tarihinde işletme olarak yaptırdığımız PCR test sonuçlarımızdan 4 (dört) kişinin sonucu pozitif çıkmıştır. Çalışmakta olan diğer tüm personelimizin test sonucu negatif çıkmıştır. 10/04/2021 tarihinde pozitif vaka bilgisinin bize ulaşmasının akabinde her iki şubenin de hizmeti tarafımızca durdurulmuş ve aynı gün içerisinde ozon ve dezenfekte işlemleri yapılmıştır. 11/04/2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı yetkilisi ile yapılan görüşmeler sonucunda negatif sonuçlu personel ile şubelerimizin açılabileceği bilgisi verilmiş olmasına rağmen gerek çalışanlarımızın gerek siz değerli konuklarımızın sağlığını ön planda tuttuğumuz için şirketimiz tarafından 19/04/2021 tarihine kadar işletmemizin kapalı olmasına karar verilmiştir.”



