Temaslılar kendini gizliyor

Lefkoşa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Akansoy, temaslıların kendini gizlediğini belirterek isyan etti: “Kardeşi pozitif, kendisi yakın temaslı. Bunu saklayın. Yeni yılı karantina otelinde kutlayamazsınız, değil mi?”





Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Mustafa Akansoy, temaslıların kendini gizlediğini belirterek adeta isyan etti.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Mustafa Akansoy, sosyal medyadan açıklama yaparak, temaslıların kendini gizlediğini vurguladı.

Akansoy, kendini gizleyen temaslılara sert tepki gösterdi.

Akansoy'un söz konusu paylaşımı şöyle:

"Aferin! Saklambaça devam...

Kardeşi korana pozitif, kendisi yakın temaslı. Bunu saklayın. Yeni yılı karantina otelinde kutlayamazsınız, değil mi? 'Evde kendimizi izole ettik' deyin yüzsüzce. Öyle ya! İtibarınız var hem, elalem ne der sonra?

Yeni moda: temaslılar kendini saklamaya başladı. Bunların sayısı giderek artıyor.

Yetmedi, bir başkasında; çocuğu pozitif, iki gün sonra iş yerıne git. Aferin.

Bir başkası diyor ki: 'ben hissederim, yoktur ben de öyĺe şey, yanlış yapıldı test.' 'Verin bana tahlillerimi' diye diye temiz alandaki görevlilerin üstüne gel.

Bir başka model: 'hanımefendi veya beyfendi! Korona pozitif, ama akciğer tomografinizde zatüre yoktur. Sizi otele göndereceğiz. 'Cevap verir: otel lüks olsun be dokdor.

Güya alay edecek zevzek, sorar: 'doktor, osurmaynan bulaşır mı bu guduz?' yüzünden laçkalık akar. Efendice sorsa başım üstüne cevaplayım.

Devam edin, durmayın. Zere saklambaç oynarsınız bizimle. Ama unutmayın korona da körebe oynar, bilirsiniz, kör de tuttuğunu öper.

Bu nedenle koronanın sizi öpmemesi için bizimle saklambaç değil de, aldım verdim oynamanız gerekir.



Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Mustafa Akansoy, temaslıların kendini gizlediğini belirterek adeta isyan etti.Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Mustafa Akansoy, sosyal medyadan açıklama yaparak, temaslıların kendini gizlediğini vurguladı.Akansoy, kendini gizleyen temaslılara sert tepki gösterdi.Akansoy'un söz konusu paylaşımı şöyle:"Aferin! Saklambaça devam...Kardeşi korana pozitif, kendisi yakın temaslı. Bunu saklayın. Yeni yılı karantina otelinde kutlayamazsınız, değil mi? 'Evde kendimizi izole ettik' deyin yüzsüzce. Öyle ya! İtibarınız var hem, elalem ne der sonra?Yeni moda: temaslılar kendini saklamaya başladı. Bunların sayısı giderek artıyor.Yetmedi, bir başkasında; çocuğu pozitif, iki gün sonra iş yerıne git. Aferin.Bir başkası diyor ki: 'ben hissederim, yoktur ben de öyĺe şey, yanlış yapıldı test.' 'Verin bana tahlillerimi' diye diye temiz alandaki görevlilerin üstüne gel.Bir başka model: 'hanımefendi veya beyfendi! Korona pozitif, ama akciğer tomografinizde zatüre yoktur. Sizi otele göndereceğiz. 'Cevap verir: otel lüks olsun be dokdor.Güya alay edecek zevzek, sorar: 'doktor, osurmaynan bulaşır mı bu guduz?' yüzünden laçkalık akar. Efendice sorsa başım üstüne cevaplayım.Devam edin, durmayın. Zere saklambaç oynarsınız bizimle. Ama unutmayın korona da körebe oynar, bilirsiniz, kör de tuttuğunu öper.Bu nedenle koronanın sizi öpmemesi için bizimle saklambaç değil de, aldım verdim oynamanız gerekir. Koronavirüs konusunda gereken hassasiyeti gösteren hastalarımızın affına sığınır, tez zamanda şifalar dilerim."