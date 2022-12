Telsim, 4G ve 5G ihalesine katılma kararı aldı

Telsim, 27 Aralık Salı günü gerçekleşecek 4G ve 5G ihalesine katılma kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada, Telsim markası ile KKTC’de faaliyet gösteren Vodafone Mobile Operations LTD tarafından, 27 Aralık 2022'de gerçekleşecek olan 'IMT Hizmet ve Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakları ile Kurulacak Altyapılara İlişkin Yetkilendirme İhalesi'ne (4G ve 5G ihalesi) katılım kararı almıştır.' ifadeleri kullanıldı.

Yeni açılacak ihaleye teklif vereceklerini ifade eden Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hem 4G hem de 5G’nin ilk testini basın önünde Telsim’in gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Sektör olarak ülkemizde dijitalleşmenin uçtan uca yayılması ve ülkemizin küresel ekonomide rekabetçi bir konumda olması için önemli bir adım atıyoruz. Vodafone Grubun bir parçası olarak, 2006 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs satın alma bedeli, lisans bedeli, 3G lisans bedeli dahil olmak üzere 140 milyon dolar yatırım yaptık. Sözkonusu frekans ihalesi, Vodafone'un Kuzey Kıbrıs pazarına yaptığı ikinci en büyük yatırım niteliğini de taşıyor olacak” dedi.

KKTC’nin hedeflerine ulaşabilmesi açısından dijitalleşmeye odaklanmasının öneminin altını çizen Tüz, “4G ve üstü teknolojilerde dünyada en çok ülkede tecrübe ve altyapı sahibi olan operatörüz. Bu global tecrübemiz ve geniş kapsama ağımız ile birlikte, müşterilerimize en iyi 5G deneyimini sunan operatör olmayı da hedefliyoruz” vurgusunu yaptı. Vodafone’un küresel deneyimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşıyacaklarının sözünü de veren Tüz, “Vodafone‘un yeni nesil genişbant teknolojilerinde 37 yıllık deneyimi var. Bugün Vodafone olarak 14 ülkede 5G ve 21 ülkede 4G hizmeti veriyoruz.

4G ve üstü teknolojilerin yanı sıra 5G Ar-Ge faaliyetlerinde de öncülüğümüzü sürdürüyoruz. Küresel deneyimimizden aldığımız bu güçle, 27 Aralık 2022 itibariyle Kuzey Kıbrıs’ın en ücra köşesine kadar, herkese, her şirkete, her haneye 4G hizmetini sunmak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.