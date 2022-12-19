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Güney Kıbrıs'taki başpiskopos seçiminin ilk turu dün yapıldı

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Güney Kıbrıs'taki başpiskopos seçiminin ilk turu dün yapıldı
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Rum Ortodoks Kilisesi’nin yeni başpiskoposunu belirlemek için dün yapılan halk oylamasının sonuçları belli oldu.

Başpiskoposluk için yarışan 6 adaydan, halk oylamasında en fazla oyu alan 3 aday, Limasol Metropoliti Athanasios, Tamasu Metropoliti İseas ve Baf Metropoliti Yeorgios oldu.

3 adaydan biri, 3 günlük itiraz süresinin ardından, 5 gün içerisinde toplanacak Sen Sinod Meclisi’nde başpiskopos olarak belirlenecek.

Güney Kıbrıs genelindeki 942 sandıkta oy verme işlemi saat 10.00’da başlayıp 18.00’da sona erdi. 

Katılım oranı yüzde 30,2 olarak açıklanan seçimde oy kullanma hakkı bulunan 548 bin 793 seçmenden sadece 165 bin 750’si dün sandığa gitti.

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