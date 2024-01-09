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TDP “vicdani ret” konusunda hükümeti eleştirdi

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Meclis’e sunulan ve “vicdani ret hakkının tanınması” için Askerlik Yasası’nda değişiklik öngören önerinin, hükümet tarafından reddedilmesini eleştirdi.

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TDP “vicdani ret” konusunda hükümeti eleştirdi
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TDP tarafından yapılan basın açıklamasında, hükümetin tutumunun, “insan haklarını yok saymak” anlamına geldiği savunularak, dünyanın birçok ülkesinde “vicdani ret” hakkı olduğu ve bu hakkı kullananların “gönüllü hizmet” adı altında, kendi yurtlarına ve yurttaşlarına daha yararlı olabilecekleri alanlarda “yurt ödevlerini” yerine getirdikleri belirtildi.
TDP, ülkenin, bu tür uygulamalarla ileriye gitmek yerine geriye doğru gittiğini savunarak, “barıştan, diyalogdan ve eline silah almak istemeyen gençlerimizden yana tavrımızı ısrarla sürdüreceğiz” dedi.
 
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