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TDP Genel Sekreteri Halil Hızal istifa etti

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TDP genel sekreteri Halil Hızal görevinden istifa ettiğini açıkladı

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TDP Genel Sekreteri Halil Hızal istifa etti

İstifasını sosyal medya üzerinden duyuran Dr. Hızal, TDP'nin barajı geçemediği erken genel seçimin hemen ardından yaptığı ilk açıklamada da sonuçlarla ilgili herkesin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtmişti.

Hızal mesajında şöyle dedi: 
"3 yıldır devam eden TDP Genel Sekreterliği'nden istifa ettim. Siyaset hayatımı bu andan itibaren sonlandırıyorum. Doğruları söylemeye çalıştım. 
Daha yaşanası bir ülke hayal ettim. Olmadı. Başaramadım. Üzgün ve kırgın değilim. Bundan sonra en iyi bildiğim mesleğimi yapmaya devam edeceğim. 
Ertelediğim dünya turuna gideceğim. İnsan yolculuktur. Hoşçakalın."

 

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