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TDP Başkanı Atlı, Birleşik Krallığı çözüm sürecinin paydaşı olmaya çağırdı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, İngiliz milletvekillerine, Birleşik Krallık'ın çözüm sürecinin paydaşı olması gerektiğini söyledi.

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TDP Başkanı Atlı, Birleşik Krallığı çözüm sürecinin paydaşı olmaya çağırdı
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TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Atlı, Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıslılar Federasyonu Başkanı Christos Karaolis'in daveti üzerine Güney Kıbrıs'ta barış ve federasyon yanlısı siyasi parti ile örgüt temsilcilerinin davet edildiği toplantıya katıldı. Toplantıda Mine Atlı, İngiliz milletvekillerine 2020 Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle rilgili rapor da sundu.

İngiliz millvekillerine Kıbrıslı Türklerin yaşadığı sorunları aktaran Atlı, uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyulan alanlar hakkında bilgi de verdi.

Atlı ayrıca, karma evlilikten doğan çocukların vatandaşlık sorununa ve Türkiye'ye girişi yasaklanan yurttaşların yaşadıklarına da değindi.

Toplantıda, İngiliz milletvekilleri Caroline Nokes, Fabian Hamilton, Bambos Charalambous, Sir Roger Gale ve Paulette Hamilton da hazır bulundu. 

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