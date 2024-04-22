TCG İmbat ve TCG Bozcaada yarın Girne ve Gazimağusa’da halkın ziyaretine açılacak

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG İmbat (P-335) ve TCG Bozcaada (F-500) yarın Girne ve Gazimağusa Limanları'nda halkın ziyaretine açılacak.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, KKTC’de liman ziyareti yapacak TCG İmbat (P-335) Hücumbotu Girne Turizm Limanında, TCG Bozcaada (F-500) Karakol Gemisi ise Gazimağusa Limanında 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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