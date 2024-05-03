Tatar, nüfus için bu kez "407 bin" dedi

Cumhurbaşkanı Tatar, daha önce 410 bin olarak açıkladığı nüfusu katıldığı Er Meydanı programında, 407 bin olarak açıkladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Er Meydanı programında Mustafa Alkan'ın konuğu oldu.

Ersin Tatar, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile nufüs konusunda görüştüğünü ve istatistik verilerine göre, KKTC'nin resmi nüfusunun 407 bin olduğunu açıkladı.

Tatar, 27 Kasım 2023 tarihinde İngiltere'de verdiği bir röportajda ise KKTC'nin resmi nüfusunun 410 bin olduğunu söylemişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Mustafa Alkan'ın hazırlayıp sunduğu 'Er Meydanı' programında, KKTC'nin resmi nüfusunun 407 bin olduğunu açıklaması üzerine, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tatar'ın, daha önce 410 bin olarak açıkladığı nüfusu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile konuştuktan sonra 407 bin olarak düzelttiğini vurgulayan Erhürman, Dursun Oğuz'un Cumhuriyet Meclisi'nde nüfus konusu konuşulduğu sırada, resmi nüfusu bilmediğini hatırlattı. Erhürman, "İlahi Ersin Bey" diye de ekledi.

