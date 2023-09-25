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Tatar, New York'ta kebapçıları geziyor

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Tatar, New York'ta kebapçıları geziyor
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BM zirvesi için New York'ta olan Ersin Tatar, ABD'de de gezdiği kebapçılar önünde fotoğraf paylaştı. 
Tatar paylaşımında, "New York’ta merkezde ana cadde üzerinde Ali Baba restoranında lezzetli Türk yemekleri Aliriza Doğan’ın sunumuyla bölgeye damgasını vuruyor … Aliriza beyi kutluyorum" ifadelerini kullandı.
 
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