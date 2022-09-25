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Tatar: “KKTC, Akdeniz’de Türk dünyasının bir parçasıdır”

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Tatar: “KKTC, Akdeniz’de Türk dünyasının bir parçasıdır”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 77. BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmak üzere New York'ta bulunması dolayısıyla, Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Dil Kurumu iş birliğiyle Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu ve Dil Bayramı'nın 90'ıncı yıl dönümü anısına 26 Eylül'de Bursa'da düzenlenecek olan ödül töreni ile Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı'nın açılış törenine katılamayacak. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konu ile ilgili yayımladığı mesajda, New York'ta bulunması nedeniyle ödül töreni ile çalıştaya katılamamaktan dolayı duyduğu üzüntüyü belirtti.  Cumhurbaşkanı Tatar, Bursa'da düzenlenecek etkinliklerin Türk dünyası için oldukça önemli olduğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Akdeniz'de Türk dünyasının bir parçası olduğunu vurguladı.
 Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının her zaman Türk dünyası ile birlikte olduğunu ifade ederken, Bursa'da düzenlenecek olan etkinliklerin hayırlara vesile olmasını temenni etti ve başarılar diledi.
KKTC'den ödüle layık görülen İsmail Bozkurt'u da kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin her alanda olduğu gibi kültür-sanat ve edebiyat alanında da öne çıkmasının önemine işaret etti.  Cumhurbaşkanı Tatar'ı Bursa'da düzenlenecek olan etkinliklerde, KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar temsil edecek.
 
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