Tatar halktan özür dilemeli

CTP Genel Başkanı Erhürman, 'Dörtlü Hükümet' döneminde, Merkez Bankası'ndan avans istendiği zaman dönemin UBP Başkanı Tatar'ın Ankara'ya giderek, bu paranın kullanmaması için girişim yaptığını söyledi





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis'te konuştu, 'Dörtlü Hükümet' döneminde, Merkez Bankası'ndan avans istendiği zaman dönemin UBP Başkanı Ersin Tatar'ın Ankara'ya giderek, bu paranın kullanmaması için girişim yaptığını söyledi.

Erhürman, "Keşke Tatar burada olsa, bu halktan özür dileseydi" dedi.

"Maliye Bakanı 350 milyon TL kaynaktan söz etti, bunun 200 milyonu Merkez Bankası'ndan avans, 100 milyonu da borçlanmadır" diyen Erhürman, azınlık hükümetinin, görev süresinin sonrasına yönelik borçlanmalar yaptığını belirtti.

Merkez Bankası kârının yıl sonunda, genellikle 13'üncü maaş için kullanıldığını anımsatan Erhürman, "Dörtlü Hükümet" döneminde döviz krizinde kullanmak için bu parayı "avans" olarak talep ettiklerini söyledi, "O dönemde Tatar, Türkiye'ye giderek, o parayı almamamız için buraya baskı yaptırdı" dedi.

"O dönem sene sonu istemiştik, şimdi daha şubattan bu avans isteniyor" diyen Erhürman, "Keşke burada olsaydı Ersin Tatar da çıkıp bu kürsüden özür dileseydi. Çünkü o dönem de döviz krizi vardı, aynı avansı istedik, o para anamızın ak sütü gibi helaldi, ancak buraya müdahale davet edilmişti" şeklinde konuştu.

Erhürman, Hükümet'e krediler hakkında şu soruları yöneltti:

"Faiz destekli krediler açısından, 400 milyon TL alanlar, kimilerinin vadesi gelmiştir. Burada yapılan uygulama şu, normalde vadeleri dolduğunda 90 gün içinde ödemezlerse donuğa düşecek krediler için üç ay daha o sürecin başlamaması, şu anki faizlerle % 9 üzerinden ödeme yapmaları imkanı sunulmuştur. Örnek verirsem, bugün ödeme günüm geldi, ödeyemiyorum, 90 günlük sürecim şimdi başlamayacak, üç ay daha bana olanak sağlanacak, üç ayın sonunda da 90 günlük sürem başlayacak. Böyle mi? Evet."

"Hiç faiz desteğinden yararlanmayan ve kredi alan insanlar açısından da bu üç aylık öteme var mı? (Vardır) diyorsunuz. O üç aylık öteleme de her kaçtan almışlarsa, aynı faiz üzerinden öteleyecekler."

"Borç 26 milyar. Binlerce, on binlerce insan var. Bu yapılan düzenleme aslında borçlu insanlara hiçbir rahatlama getirmiyor. Çünkü bu insanlar, aslında üç ay sonra yeniden yüksek faizle borçlanmak zorunda kalacak. Borcu zaten borçla ödüyor, üç ay sonra daha yüksek faizle ödeyecek, bu insanlar bunun altından kalkamayacak. Bu borç sarmalı insanları bitirme noktasına geliyor.

"Esnafın, özel sektörün, reel sektörün bu borçları için yeni bir formül bulunması, bu meselenin acilen ele alınması gerekiyor. Türkiye'yle yapılacak görüşmelerde de bunun masada olması gerekiyor."

Hükümetin kapalı kalan özel sektör çalışanlarına ödemeyi taahhüt ettiği 1500 TL’lik destek ödemeleri konusunda da değinen Erhürman, çalışanların beklenti içine sokulduğuna dikkat çekti.

“Kapalı kalan sektörlerin tüm işçilerine mi, yoksa bu durumdan en çok zarar görenlere mi ödeme yapılacak?” diye soran Erhürman, herkesten başvuru kabul edildiğini söyledi. ,

“Anlıyoruz ki belli kişiler başvuracak ancak belli kişiler bu destekten yararlanacak. Oluşabilecek kaos konusunda şimdiden uyarıyoruz” diyen Erhürman hükümetin insanları beklenti içine soktuğunu söyledi.

Erhürman, “İnsanları bir beklenti içine soktunuz. Başvuru yapan herkes destek alacak diye düşünüyor. Ancak siz kapalı kalan sektörlerden ‘en fazla zarar görenlere’ ödeme yapacaksınız” dedi.

