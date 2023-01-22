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Tatar, Güzelyurt açık pazarda esnaf ve vatandaşlarla buluştu

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Tatar, Güzelyurt açık pazarda esnaf ve vatandaşlarla buluştu
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt bölgesindeki açık pazarı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.
 
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarla sohbet ederek pazardan alışveriş yapan Tatar, esnaf ile hatıra fotoğrafı çekti.
 
Tatar, pazardaki satışlarla ilgili esnaftan bilgi alarak halkın açık pazara gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirip hayırlı kazançlar diledi.
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