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Neofitu: Anketlere değil sandığa bakıyoruz

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Neofitu: Anketlere değil sandığa bakıyoruz
DİSİ Başkanı ve başkan adaylarından Averof Neofitu, “Kathimerini” gazetesine söyleşi verdi.
Habere göre seçimlerle ilgili soruları yanıtlayan Neofitu, kendilerinin, başkaları gibi anketlere değil sandığa baktığını söyledi.
Başkanlık seçimlerini kaybetmesi, buna bağlı olarak Hristodulidis’in kazanması durumunda DİSİ’nin muhalefette kalacağını dile getirdi.
Kazanması halinde ise kendi hükümetinde, kendi tezleri, DİSİ’nin görüşleri ve programlarıyla hem fikir olan kişilerin bulunacağını söyleyen Neofitu bir başka soru üzerine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in tarihi partisinin yanında durduğunu ifade etti.
 
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