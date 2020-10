“Tatar, 19 Ekim sabahı istifasını bana verecek”

Özersay, koalisyondan çekilme kararı almalarının ardından koalisyon ortağı Tatar’ın Cumhurbaşkanı’na gidip, istifasını halen vermediğini belirterek, “Göreve gelirsem, mademki istifasını şimdi vermiyor, 19 Ekim sabahı istifasını bana verecektir” şeklinde konuştu

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay , Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.“Artık son düzlüğe girdik, moralimiz çok iyi, bunu samimiyetle söylüyorum” diyerek sözlerine başlayan Özersay, “Kendimize güvenmeliyiz. Kıbrıslı Türkler artık her şeyin farkında. Kim, hangi şovu yaparsa yapsın, insanların artık gözü açıldı. Herkes artık her şeyin farkında” ifadelerini kullandı.Başbakan ve UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ’ın son bir haftadır, devletin kurumlarını yok sayan adımlar attığını ifade eden Özersay, şöyle devam etti: Ersin Tatar maalesef seçim için devletin kurumlarını yok sayıyor, her şeyi bir kampanyaya çevirmeye çalışıyor, istismar etmeye çalışıyor. Kendi seçim kampanyasını yürüten kişi, olayların ortasında duruyor. Atılan adımları seçim malzemesi olarak kullanıp insanların kararını değiştirebileceğini sanıyor...”Seçmenin Tatar’a oldukça tepkili olduğunu ifade eden Özersay, “Tatar bunu Pazar günü yaşarak görecek. Türkiye Cumhuriyeti’ni yanlış yönlendirmiştir. Bugünkü fotoğrafın sorumlusu, Tatar ve yakınında olduğunu sandığı kişilerdir” şeklinde konuştu.Tüm siyasi partilerden ya da partisizlerden büyük destek aldığını, bu seçimin, siyasi parti seçimi olmadığını ifade eden Özersay, şöyle devam etti:“Bana çok güçlü bir destek var. İkinci tura kalacağım konusunda artık eminim. Güvendiğim tek şey halkın iradesidir. Tatar’ın yaptıklarını kimse doğru bulmamıştır; kendi partisi içindekiler de dahildir. Devlete inandığımızı söylüyorsak, devletin kurumlarına sahip çıkmak zorundayız.”Tatar’ın, devlete inandığını söylediğini ancak devletin kurumlarını yok saydığını belirten Özersay, “Yazıktır, günahtır” dedi.Koalisyondan ayrıldığını söyledikten sonra Tatar ile görüşmediğini ifade eden Özersay, “Devlet ilişkilerinde, hükümet ortağı koalisyondan çekildiği zaman, bir diğer ortak gidip Cumhurbaşkanı’na istifasını verir. Tatar hâlâ vermemiştir ve belli ki vermeyecek. Vatandaş destekler ve göreve gelirsem, mademki şimdi vermiyor, 19 Ekim sabahı istifasını bana verecektir” şeklinde konuştu.