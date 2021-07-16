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Taşkınköy Parkı için heykellerin yapımı devam ediyor

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Taşkınköy Parkı için heykellerin yapımı devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkı’na yerleştirilmek üzere tasarlanan 5 heykelin yapımı sürüyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 5 özgün heykelin yanında Dr. Fazıl Küçük’ün heykeli de yapılacak. Sanatçı Dize Kükrer, Eda Zeybel, Gönen Karagil, Nurtane Karagil, Naz Atun ve Sinem Akın’ın heykel çalışmalarının ay sonu tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Başkan Harmancı heykellerin yapımını yerinde inceledi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ziyarette yapığı açıklamada, yaratıcı ve özgün anlayışla tasarlanan heykellerin yurttaşların yaşam alanlarına dahil edilerek gündelik hayatın içine yerleştirilmesi ve farklı örneklerle iletişime geçmelerinin sağlanarak sanatı deneyimlemelerine imkan sunacağına dikkat çekti. 

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