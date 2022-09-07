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Tasarruf tedbirlerine uymayanlara hapis cezası

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İsviçre’de, kış mevsiminde enerji sorununun acil durum seviyesine gelmesi halinde tasarruf tedbirlerini uygulamayanlar hapis cezasına çarptırılacak

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Tasarruf tedbirlerine uymayanlara hapis cezası

Enerji krizi tartışmalarının gündemden düşmediği İsviçre’de, kış mevsiminde enerji sorununun acil durum seviyesine gelmesi halinde tasarruf tedbirlerini uygulamayanların hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi.
Blick gazetesinde yer alan haberde, kış mevsiminde yeterli miktarda doğal gaz bulunmaması durumunda doğal gaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19 derece, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedildi.
Bu durumda elektrikli sobaların da kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi.
Enerji sıkıntısının acil duruma gelmesi halinde hükümetin öngördüğü tasarruf tedbirlerine uymayanların 3 yıla kadar hapis cezası veya para cezasıyla cezalandırılabileceği vurgulandı.
Konuya ilişkin basına konuşan İsviçre’nin eski Konfederasyon Başkanı ve mevcut Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, tasarruf tedbirlerinin polis tarafından denetlenmesi ihtimali hakkında, “Biz polis devleti değiliz. Tedbirlerin kontrolü için polis her eve girmeyecek fakat seçilen bazı noktalar teftiş edilecek” ifadelerini kullandı.
 ENERJİ KRİZİ CERN’İN ÇALIŞMALARINI DA DURDURABİLİR
Öte yandan İsviçre’deki enerji krizinin, ülkede faaliyet gösteren Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ndeki (CERN) deneylerin durmasına yol açabileceği belirtildi.
Wall Street Journal gazetesine konuşan CERN’in enerji yönetimi sorumlusu Serge Claudet, ülkede elektrik sıkıntısının krize evirilmesi halinde, merkezdeki mevcut deney faaliyetlerinin bir süreliğine durdurulmasına dair plan taslağı hazırladıklarını açıkladı.
Claudet, “Sistemin istikrarı en büyük endişemizdir. Bu konuda atacağımız adımlar, kendi bölgemizde elektrik kesintilerini önleyebilir” dedi.
 
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