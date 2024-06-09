Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı,halka yangınlara karşı tedbirli olma çağrısı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, özellikle hava sıcaklığının çok yüksek olduğu bu günlerde olası yangınlara karşı halkı tedbirli ve duyarlı olmaya çağırdı.
Bakanlık, dün Bağlıköy’de evlerin yakınında tüp patlaması sonucu başlayan yangının kısa sürede rüzgârın etkisiyle yayıldığını hatırlatarak, İtfaiye, Orman Dairesi ekipleri, Sivil Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı helikopterinin yangına müdahalesiyle alevlerin ormanlık alana girmeden kontrol altına alınıp söndürüldüğünü kaydetti.
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