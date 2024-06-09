banner913
banner932
"Polis Halk Koşusu"nun ikincisi yapıldı
7 0
Yarköy’e, Ergazi ‘Dur’ dedi
Yarköy’e, Ergazi ‘Dur’ dedi
19 0
 
Halkın Sesi Tarihe Tanıklık Ediyor: 50 Yıl Önce Bugün Ana Sayfamıza Yansıyanlar
Halkın Sesi Tarihe Tanıklık Ediyor: 50 Yıl Önce Bugün Ana Sayfamıza Yansıyanlar
27 0
Açlık sınırı 24 bin 268 TL
Açlık sınırı 24 bin 268 TL
22 0
GKK hızır gibi yetişti
GKK hızır gibi yetişti
22 0
Bir tarih daha göçtü
Bir tarih daha göçtü
37 0
6’ıncı geleneksel bisiklet ada turu yarın ve pazar günü yapılacak
6’ıncı geleneksel bisiklet ada turu yarın ve pazar günü yapılacak
21 0
banner1032
banner1038

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı,halka yangınlara karşı tedbirli olma çağrısı

banner1020

banner974
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı,halka yangınlara karşı tedbirli olma çağrısı
banner971
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, özellikle hava sıcaklığının çok yüksek olduğu bu günlerde olası yangınlara karşı halkı tedbirli ve  duyarlı olmaya çağırdı.
Bakanlık, dün Bağlıköy’de evlerin yakınında tüp patlaması sonucu başlayan yangının kısa sürede rüzgârın etkisiyle yayıldığını hatırlatarak, İtfaiye, Orman Dairesi ekipleri, Sivil Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı helikopterinin yangına müdahalesiyle alevlerin ormanlık alana girmeden kontrol altına alınıp söndürüldüğünü kaydetti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.