Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz ASBÜ heyetini kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kuzey Kıbrıs Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr Enver Arpa ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kuzey Kıbrıs Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr Enver Arpa ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ziyarette üniversitenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Oğuz, üniversitelerle ilişkilere önem verdiklerini ve iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Ülkenin lokomotif sektörlerinden biri olan üniversitelerin sektörün gelişmesi adına büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Oğuz, sektörün gelişmekte olduğunu belirtti.

Oğuz, eğitimdeki kalite ve güvenin farkındalık yaratan unsurlardan olduğunu söyledi.

-Arpa

Kuzey Kıbrıs Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin (ASBÜ)üçüncü yılını tamamladığını bildiren Prof. Dr. Arpa, bu yıl ilk kez üçüncü ülkelerden öğrenci kabulüne başladıkları bilgisini verdi.

Arpa, üniversitenin yüzün üzerinde akademik faaliyet gerçekleştirdiğini ve birçok kurumla iş birliği yürüttüklerini söyledi. Türkiye’deki müfredatın KKTC ile aynı doğrultuda yürütüldüğünün altını çizen Arpa, kendi kadrolarını oluşturduklarını ve eğitimde taviz vermediklerinin kaydetti.



