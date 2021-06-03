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Tarım Bakanlığı önüne süt döktüler

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Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 60 günlük süt bedeli alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Pazartesi günü Lefkoşa’da başlattığı araçlı eyleme dün de devam etti.

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Tarım Bakanlığı önüne süt döktüler

Cumhuriyet Meclisi önünde araçlı eylemi sürdüren üreticiler, Tarım ve Doğal Kaynaklar önüne gitti ve burada eyleme devam etti.
Eylemciler bakanlık önünde süt döktü.

MEHTER MARŞI İLE YENİDEN MECLİS ÖNÜNE DÖNDÜLER
Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önündeki süt dökme eyleminden sonra yeniden Meclis’e döndü.
Tarım Bakanlığı önünde eylem yapan ve bakanlık önüne süt döküp yumurta atan üreticiler, Girne Kapısı güzergahından “Mehter Marşı” eşliğinde Meclis önüne gitti.
Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, eylemde yaptığı konuşmada, “Eylem yapmadan sorunlara çözüm bulmak için çok mücadele ettik son yapılan zamlarla artık sabredecek gücümüz kalmadı eylem çözüm bulunana kadar devam edecek çünkü zaten biz sonuna geldik ve bu bizim sonumuzdur. Tepkiler büyüyecek. Bütün sivil toplum örgütleri de eylem açıklayacak. Onlarla birlikte çok daha büyük tepkiler doğacak. Bakanlar Kurulu derhal toplanıp üreticilere üretici kesime destek vermeli. Biz görüşme yanlısıyız” dedi.
Eylem Meclis önünde devam ediyor. Lefkoşa’da Meclis civarındaki yollar eylem nedeniyle trafiğe kapalı ve birçok güzergahta sıkışıklık yaşandı.
 

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