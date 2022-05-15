banner762
banner815
Tarım Bakanı doludan zarar gören yerlerde incelemede bulundu
Tarım Bakanı doludan zarar gören yerlerde incelemede bulundu
15 0
Dolu yağışı etkili oldu
Dolu yağışı etkili oldu
341 0
 
Değirmenlik, Süper Lig kapısını araladı
Değirmenlik, Süper Lig kapısını araladı
80 0
Citroen’in elektriklisi e-C4
Citroen’in elektriklisi e-C4
16 0
Erbil Arkın’dan duyarlılık örneği
Erbil Arkın’dan duyarlılık örneği
24 0
Nicosia Gruop Kıbrıs Kupası Finalinden Notlar
Nicosia Gruop Kıbrıs Kupası Finalinden Notlar
41 0
“Bisiklet kullanımı teşvik edilmeli”
“Bisiklet kullanımı teşvik edilmeli”
22 0
banner797
banner794

Tarım Bakanı doludan zarar gören yerlerde incelemede bulundu

banner476

banner825
Tarım Bakanı doludan zarar gören yerlerde incelemede bulundu

Mormenekşe, Mutluyaka,  Muratağa , Sandallar, Atlılar, Alaniçi, Dörtyol, Korkuteli ve Tuzla bölgelerinde bugünkü dolu yağışı zarara yol açtı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ve bölge Tarım Dairesi yetkilileri, dolu yağışından etkilenen bölgeye giderek, incelemelerde bulundu. 

Üreticilerle de biraraya gelen Bakan Oğuz ve beraberindekiler, bölgedeki zararın en kısa zamanda karşılanması amacıyla çalışma başlattı.

Yetkililer, zarar gören bölgelerdeki  üreticilerden tarlalarını kontrol etmeleri ve bağlı bulundukları bölge tarım dairelerine müracaat etmeleri çağrısında bulundu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.