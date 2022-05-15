Tarım Bakanı doludan zarar gören yerlerde incelemede bulundu

Mormenekşe, Mutluyaka, Muratağa , Sandallar, Atlılar, Alaniçi, Dörtyol, Korkuteli ve Tuzla bölgelerinde bugünkü dolu yağışı zarara yol açtı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ve bölge Tarım Dairesi yetkilileri, dolu yağışından etkilenen bölgeye giderek, incelemelerde bulundu.

Üreticilerle de biraraya gelen Bakan Oğuz ve beraberindekiler, bölgedeki zararın en kısa zamanda karşılanması amacıyla çalışma başlattı.

Yetkililer, zarar gören bölgelerdeki üreticilerden tarlalarını kontrol etmeleri ve bağlı bulundukları bölge tarım dairelerine müracaat etmeleri çağrısında bulundu.