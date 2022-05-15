Kaymaklı ile Kolcu yolları ayırdı

Süper Ligin yeşil siyahlı başkent ekibi K.Kaymaklı yönetimiyle teknik direktör Derviş Kolcu arasında yapılan görüşmenin ardından yolların dostça ayrılması kararlaştırıldı

Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı ve teknik direktör Derviş Kolcu yollarını ayırdı.

Sezonu Play-out oynamadan tamamlayan, kupada yarı final mücadelesi veren yeşil siyahlı ekipte yönetim ve teknik heyet arasında yapılan görüşmenin ardından yolların dostça ayrılması kararlaştırıldı.

“BENCE GÜZEL BİR SEZON GEÇİRDİK”

Teknik Direktör Derviş Kolcu, güzel bir sezon geçirdiklerine inandığını, bir yıl boyunca kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

“Futbolculara, başkan ve yönetime çok teşekkür ederim. Sağlıklı şeklin bu olacağını düşündük. Bence güzel bir sezon geçirdik, başarılı olduğumuzu düşünüyorum” diyen Kolcu, “Ligde Play-out oynamadık. Kupada finalin eşiğinden döndük. Oturup konuştuğumuzda karşılıklı olarak yolları ayırma kararı aldık. Herkese teşekkür ediyorum. Küçük Kaymaklı’ya bundan sonra başarılar dilerim” açıklamasını yaptı.

