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Tarihi utanç

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Karmi köyü yakınlarında bulunan Karmi Tunç Çağı Mezarlığı, bakımsızlıktan dökülüyor

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Tarihi utanç


Karmi köyü yakınlarında bulunan Karmi Nekropolu bakımsızlık nedeniyle tarihe verilmeyen değerle tam bir utanç kaynağı.
Karmi bölgesinin özellikle yabancıların yerleşik yeri olması nedeniyle ülke olarak tarihe verilmeyen değeri gözle önüne sererken yerli ve yabancıların tepkisine neden oluyor. Tabelası otlarla bürünerek neredeyse görünmez duruma gelen, adada yapılan araştırmalarda bulunan en eski insan figürü olarak kabul edilen ve bereket tanrıçasını simgeleyen figürü de içerisinde barındıran, Minos uygarlığına ait kapların bulunduğu, Orta Tunç çağına ait oda şeklinde mezarların bulunduğu Karmi Tunç Çağı Mezarlığı yetkililerden ilgi bekliyor.


Turizme kazandırılarak ziyaret edilebilecek bir yere çevrilmesi gereken tarihi mezarlık şu anki bakımsızlığı ile büyük utanç kaynağı.
Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan eğitimci ve tarihi yerlere duyarlılığı ile tanınan Oya Kutsal da tarihi yerin fotoğraflarını paylaşarak yaşanan duruma isyan etti.


Kutsal’ın paylaşımı şöyle:
"Bakın burası Karmi Nekropolu...Mezar koridorlarında bulunan insan figürünün en eski insan figürü olduğu kabul edilmektedir. Mezarlarda bulunun kaplar ise Minos uygarlığına aittir."
 
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