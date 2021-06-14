Açık Pazar-Çarşı-Etkinlik ve Organizasyon alanı gibi çok yönlü özellikleri bulunan Merkez Lefkoşa, Çarşamba günü açılıyor. LTB Başkanı Harmancı, amaçlarının şehrin canlılığını arttırmak olduğuna dikkat çekti



Lefkoşa Türk Belediyesi’nin en büyük yatırımlarından olan Merkez Lefkoşa, 16 Haziran Çarşamba günü açılıyor.

Pazarcılar Birliği ve esnaflar, iş insanları ve muhtarlara yapılan tanıtımların ardından bu kez basın camiası Merkez Lefkoşa’da bir araya geldi.

Lefkoşa’nın yapım aşaması ve hizmet kapsamına ilişkin ayrıntılar LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından basına aktarıldı. Projenin mimarı olan LTB Meclis Üyesi Safiye Özaltıner ve LTB Müdür Muavini Ferdiye Sav da alana dair teknik ve mimari ayrıntılara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

İncelemelerin ardından kahvaltılı sohbet toplantısında LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Merkez Lefkoşa’nın kuruluş amacını ve başkente katacağı değerle ilgili bilgiler paylaştı.

Harmancı, Merkez Lefkoşa’nın sadece açık pazar olarak hizmet vermeyeceğini, birçok farklı alışveriş etkinliğine ev sahipliği yapacağını, bu anlamda iş insanlarını bu organizasyonlar için önemli gördüklerini belirtti.

Merkez Lefkoşa’nın hizmete girmesinin ardından hem şirketleri hem de tüketicileri memnun edebilecek bir anlayışta olması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Başkan Harmancı, Merkez Lefkoşa’yı ülkeye ve başkente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Harmancı, Merkez Lefkoşa’nın altyapı çalışmalarında TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomi İşbirliği Ofisi’nin katkı koyduğunu, geriye kalan 7 Milyon TL’lik yatırımın döviz krizleri ve pandemi koşullarına rağmen LTB’nin öz kaynakları ile yapıldığını belirtti.

Tesisin Açık Pazar-Çarşı-Etkinlik ve Organizasyon alanı gibi çok yönlü özellikleri ile kültür, sanat, spor ve ekonomi faaliyetlerin bir arada yürütebileceği bir merkez olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Başkan Harmancı, amaçlarının şehrin canlılığını arttırmak olduğunu dile getirdi.

Başkan Harmancı basın camiasına Merkez Lefkoşa’nın iç ve dış alanlarını da tanıttığı toplantıda görüşleri dinledi, soruları cevapladı.



