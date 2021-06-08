Tarihe ışık tutan bir eser daha

Doç. Dr. Melahat Arıklı, 1955-1974 tarihlerinde Halkın Sesi, Savaş, Zafer, Akın, Nacak gazetelerinde isimleri gün yüzüne çıkmamış yazarların yazılarını “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar” adlı kitabında topladı





Akademisyen Doç. Dr. Melahat Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar adlı kitabını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgum Amcaoğlu’na takdim etti.

Arıklı, 1955-1974 tarihlerinde Halkın Sesi, Savaş, Zafer, Akın, Nacak gazetelerinde isimleri gün yüzüne çıkmamış ama yazdıkları yazılar ile toplumu bilgilendiren, mücadele ruhunu dinç tutan yazarlarımızın yazılarını 1.5 yıllık bir araştırma ve derleme sonucu bu eseri meydana getirdiğini söyledi.

Arıklı, Bakan Amcaoğlu’na da desteği ve ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Amcaoğlu da, “Kıbrıs tarihinin araştırmalar sonucu gün yüzüne çıkarılması önemli. Melahat hocamızın 1.5 yıllık bir uğraşı sonucu bilinmeyenleri ya da az bilinenleri ortaya çıkartıp halkımızla paylaşması bizleri memnun etmiştir. Kadın yazarlarımızın çoğalması ve toplumda temsiliyetlerinin artması bakımından da önem arz eden bu eserlerin devamı gelmesi dileğiyle Melahat Hocamıza başarılar diliyoruz” diyerek gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

